Naufragio nel Mediterraneo Sea Watch | Due bimbi morti e un disperso

Due bambini morti e una persona dispersa nel Mediterraneo. A dare la notizia è Sea Watch. "Lunedì, il nostro aereo Seabird ha individuato un'imbarcazione in difficoltà con oltre 90 persone a bordo che era in mare da tre giorni. Due persone erano in acqua. Abbiamo immediatamente chiesto aiuto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: mediterraneo - seawatch - morti - naufragio

@naufragio Vai su X

Due bambini morti e un disperso in mare. Sea Watch: Impedire che vengano respinti in Libia; Due bimbi morti e un disperso nel Mediterraneo, Sea Watch: «Potevamo salvarli»; Migranti, Sea Watch filma un cadavere in mare: avvistati altri 5, forse vittime naufragio.

Migranti, naufragio al largo della Libia, 2 bambini morti e un disperso - Una nuova tragedia dell'immigrazione al largo della Libia di cui riferisce la Ong tedesca Sea Watch che denun ... Come scrive italiaoggi.it

Sea Watch, due bambini morti e una persona dispersa nel Mediterraneo - "Due bimbi sono morti e una persona è dispersa dopo che lunedì un natante si è capovolto durante il soccorso in zona Sar tunisina da parte di un mercantile", afferma Sea Watch. Si legge su rainews.it