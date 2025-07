ABBONATI A DAYITALIANEWS L’imbarcazione si capovolge durante il soccorso: tragedia nel Mediterraneo. Due bambini sono morti e una persona risulta dispersa dopo che un’imbarcazione carica di migranti si è rovesciata nel Mediterraneo, in zona Sar tunisina, durante un tentativo di soccorso avvenuto lunedì scorso. A denunciare l’accaduto è l’ONG Sea Watch, attraverso i propri canali ufficiali. L’organizzazione punta il dito contro i ritardi nelle operazioni di salvataggio da parte delle autoritĂ europee. “Frontex è arrivata troppo tardi, la nostra nave bloccata a Lampedusa”. Secondo la ricostruzione fornita da Sea Watch, l’aereo Seabird dell’ONG ha avvistato l’imbarcazione in difficoltĂ , con oltre 90 persone a bordo, alcune delle quali giĂ in acqua. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Naufragio al largo della Tunisia: morti due bambini, una persona dispersa. Sea Watch accusa ritardi nei soccorsi