Natura Dauna minibond da 10 mln sottoscritto da Mcc e Unicredit Surgelati due hub tra Lazio e Puglia

L’industria agroalimentare italiana rafforza le sue basi nel Mezzogiorno e nel Lazio: O.P. Natura Dauna, cooperativa agricola nata in provincia di Foggia e attiva nella trasformazione di ortofrutta fresca, ha emesso un minibond Esg-linked da 10 milioni di euro – sottoscritto da UniCredit e Mediocredito Centrale (Mcc) e garantito da SACE al 50% – per finanziare il nuovo piano industriale. Il piano, articolato su due stabilimenti produttivi – Carapelle (FG) e Pontinia (LT) – prevede investimenti su linee di surgelazione, impianti innovativi, magazzini automatizzati e una nuova capacità di lavorazione del broccolo, per rispondere alla crescita della domanda di clienti della GDO italiana ed europea tra cui Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, Coop Svizzera, Migros, Conad, Carrefour, Eurospin, MD e Penny Market. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: natura - dauna - minibond - sottoscritto

Minibond da 10 milioni di euro per O.P. Natura Dauna. Lo sottoscrivono Unicredit e MCC; DOPPIO POLO ORTOFRUTTICOLO TRA LAZIO E PUGLIA: 10 MILIONI PER RILANCIARE L’INDUSTRIA DEL SURGELATO; Polo ortofrutta tra Lazio e Puglia: 10 mln per rilancio industria surgelato.

DOPPIO POLO ORTOFRUTTICOLO TRA LAZIO E PUGLIA: MINIBOND DA 10 MILIONI PER OP NATURA DAUNA - L’industria agroalimentare italiana rafforza le sue basi nel Mezzogiorno e nel Lazio: OP Natura Dauna, cooperativa agricola nata in provincia di Foggia e ... Si legge su msn.com