Nati per tuffarsi insieme | Pellacani e Santoro come sorella e fratello

Amici sin dall'infanzia, da quest'autunno studieranno nella stessa università a Miami. Storia di un rapporto che li fa essere speciali dal trampolino: Il responsabile delle giovanili azzurre Marconi: "In tanti anni mai visti litigare".

"Nati per tuffarsi insieme": Pellacani e Santoro, come fratello e sorella - Amici sin dall'infanzia, da quest'autunno studieranno nella stessa università a Miami. Storia di un rapporto che li fa essere speciali dal trampolino: Il responsabile delle giovanili azzurre Marconi: "In tanti anni mai visti litigare"

