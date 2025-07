Tempo di lettura: 3 minuti Dal 31 luglio al 3 agosto 2025, il suggestivo borgo di San Giorgio la Molara immerso nel Sannio, apre le porte a una delle manifestazioni più attese dell’estate: la Festa della Marchigiana, un evento che fonde tradizione, eccellenza agroalimentare, cultura zootecnica e musica in un contesto autentico e affascinante. Ogni anno, da circa 15 anni, si macellano appositamente per la Festa della Marchigiana soltanto Marchigiane IGP del Fortore, certificate secondo i rigidi standard qualitativi del Consorzio di tutela del Vitellone bianco dell’Appenino centrale. Non chiamatela “sagra”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Nata qui’; San Giorgio la Molara celebra l’eccellenza con la ‘Festa della Marchigiana’