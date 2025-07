Nascondeva droga e cartucce in un appartamento segreto 23enne arrestato

Non si arresta la lotta al traffico e alla vendita di droga da parte dei carabinieri della stazione di Giarre che hanno arrestato un 23enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.L’attivitĂ , supportata anche dai. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Crema, 19 chili di droga nascosti sul tetto: arrestato 23enne, in casa cocaina, hashish e soldi in contanti - A Crema, un giovane di 23 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati 19 kg di droga destinati alla provincia.

Imola, spaccio di droga sotto casa e al centro sociale: arrestato 23enne - Vendeva hashish sotto casa e nei pressi di un centro sociale imolese, spesso raggiunto a bordo di un monopattino.

Detenzione e spaccio di droga, la polizia fa irruzione in un appartamento: arrestato un 23enne - Un messinese di 23 anni, incensurato, colto nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

