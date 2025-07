Napoli vuoi rivedere il cane dammi i soldi | 16enne in manette

"Se vuoi rivedere il cane prepara 450 euro ". Tentata estorsione in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver chiesto un riscatto in denaro per la restituzione di Cindy, un piccolo cane maltese dal pelo riccio, rapito e poi usato come mezzo di ricatto a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Il cucciolo era stato temporaneamente affidato a un’amica dalla proprietaria, impossibilitata a occuparsene per qualche giorno. Dopo la misteriosa sparizione dell’animale, la donna ha ricevuto una telefonata da una voce maschile che pretendeva 450 euro in cambio del cane. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Napoli, "vuoi rivedere il cane, dammi i soldi": 16enne in manette

