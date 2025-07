Napoli un 38enne recupera la vista grazie alla terapia genica

Non è un miracolo, ma un importante traguardo della medicina. a Napoli Antonio D'amore, 38anni, condannato alla cecità fin da bambino, adesso è tornato a vedere. D'amore è affetto dalla retinite di Usher, una malattia degenerativa rara che provoca sordità e la graduale perdita della vista nei primi anni di vita. È stato operato a luglio dello scorso anno nella clinica oculistica dell'università Vanvitelli di Napoli attraverso una terapia genica innovativa. Ed è tornato a vedere anche in condizioni di scarsa luminosità . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, un 38enne recupera la vista grazie alla terapia genica

