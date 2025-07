Napoli si rinforza l’asse con un club di Serie A | terzo trasferimento in arrivo?

La società  azzurra si è mostrata come uno dei club più attivi in giro per il mondo in questa sessione di calciomercato estivo. La vittoria dello Scudetto non basta e, dunque, si infittiscono i legami tra le società per favorire i trasferimenti. Vista la grande vivacità del Napoli sul mercato, la dirigenza partenopea ha rafforzato notevolmente i dialoghi e i contatti con varie rappresentative di altri club, sia italiani che esteri. Questa situazione contribuisce senza dubbio alla nascita di nuovi colloqui o nuove proposte di mercato, che sarebbero agevolate dai fitti rapporti creatisi in questi mesi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, si rinforza l’asse con un club di Serie A: terzo trasferimento in arrivo?

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David ha salutato il Lille, ma non ha ancora scelto la sua prossima maglia. In Italia una big sogna in grande, con un affondo deciso che ha cambiato le gerarchie.

De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio) - De Bruyne, aumenta la fiducia del Napoli: ha gradito le proposte logistiche del club (Di Marzio) Gianluca Di Marzio informa che l’operazione De Bruyne-Napoli avanza spedita.

