Napoli possibile ritorno di fiamma per Garnacho? È il profilo che accontenterebbe tutti Conte in primis

Il nome di Alejandro Garnacho può tornare con forza sui taccuini del Napoli, che continua la sua ricerca di un esterno offensivo di spessore internazionale. Il giovane argentino, classe 2004, in forza al Manchester United, rappresenta un vecchio pallino della dirigenza azzurra, già sondato mesi fa e ora nuovamente nella lista dei desideri. Saltato Ndoye, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - garnacho - possibile - ritorno

Calciomercato Napoli, addio definitivo a Garnacho: c’è la conferma ufficiale - Per il Napoli sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Garnacho sul suo futuro. Il Napoli, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce, è atteso da un’altra gara molto importante.

Napoli, senti Garnacho: «Futuro? Ho un contratto fino al 2028, poi…» - Napoli, le parole di Garnacho, obiettivo di mercato dei partenopei, sul suo futuro: «Ho un contratto con il Manchester United, ecco come sto qui» Alejandro Garnacho, da tempo seguito dal Napoli come possibile erede di Khvicha Kvaratskhelia (ceduto lo scorso gennaio al Paris Saint-Germain), sembra intenzionato a proseguire la propria carriera al Manchester United.

Garnacho rimpiange il Napoli? "Stagione di m***a". Cosa succede in estate - `Una stagione di m... Ho giocato tutte le partite di Europa League fino ad ora aiutando la squadra ma poi arriva la finale e gioco solo 20 minuti.

#Garnacho verso l’addio, possibile ritorno di fiamma per il #Napoli? Le ultime – Repubblica Vai su X

Dan Ndoye è ufficialmente sfumato, il Napoli è sempre alla ricerca di un attaccante. Garnacho al momento non è un'opzione ? Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, i contatti con il Manchester United sono fermi allo scorso gennaio quando sembrava Vai su Facebook

Garnacho verso l’addio, possibile ritorno di fiamma per il Napoli? Le ultime – Repubblica; REPUBBLICA - Clamoroso Napoli, possibile ritorno di fiamma per Garnacho; Il Napoli non molla Alejandro Garnacho: possibile assalto estivo.

REPUBBLICA - Clamoroso Napoli, possibile ritorno di fiamma per Garnacho - Il club azzurro ha già messo a segno diversi colpi importanti, ma vuole continuare a rinforzare la squadra azzurra in ... Si legge su msn.com

Napoli, ritorno di fiamma per Garnacho! Repubblica: separato in casa, è l'alternativa a Ndoye - Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: il quotidiano La Repubblica rivela i nuovi aggiornamenti sulle trattative in corso, svelando il summit avvenuto ieri a Ischia tra il presidente De Laurentiis ... msn.com scrive