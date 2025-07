Napoli non piangere per Ndoye | c’è un precedente che farà volare i tifosi

Certe porte si chiudono con un rumore secco, ma lasciano entrare aria nuova. C’è un precedente che fa ben sperare, anche se all’inizio sembrava una beffa. E se il destino stesse preparando qualcosa di ancora più grande? (AnsaFoto) – serieanews.com Dan Ndoye sta per diventare un giocatore del Nottingham Forest. E il Napoli, nel momento in cui gli inglesi hanno rilanciato sul serio, ha mollato la presa. Niente aste, niente controproposte. Quando dall’altra parte si capisce che l’interesse è a senso unico, si chiude il discorso. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, non piangere per Ndoye: c’è un precedente che farà volare i tifosi

In questa notizia si parla di: napoli - precedente - piangere - ndoye

Napoli-Cagliari, dispositivo di traffico in vigore a Fuorigrotta dalla sera precedente al match - Il Comune di Napoli ha istituito con un'ordinanza dirigenziale un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade della Municipalità 10, per esigenze legate allo svolgimento dell'incontro di calcio Napoli-Cagliari presso lo stadio Maradona in vigore dalle ore 23.

Ndoye ad un passo dal Nottingham Forest: accettata l’offerta di 40 milioni degli inglesi ? Dan Ndoye, grande obiettivo di mercato del Napoli, è ad un passo dal trasferimento al Nottingham Forest. Decisiva l’offerta da 40 milioni del club inglese, che ha convint Vai su Facebook

Cor Sport – Il Napoli piomba su Lookman, ma Ndoye resta in lista; Napoli, non piangere per Ndoye: c’è un precedente che farà volare i tifosi.

Napoli scaricato, Ndoye sceglie la Premier: ma Manna rischia anche un’altra sconfitta - Ndoye ha dato priorità alla cessione in Premier League, il Nottingham al lavoro per trovare l’accordo col Bologna. Secondo sport.virgilio.it

Napoli, duello per Ndoye: gioca con il Bologna ma intanto riflette - Dopo l’ultimo rifiuto alla proposta da 35 milioni più cinque di bonus, il club rossoblù prende tempo: la situazione e i possibili sviluppi ... Da msn.com