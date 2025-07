Napoli l’allenatore non ha dubbi | il pronostico è netto

L’inizio della nuova stagione 20252026 è ormai alle porte e gli addetti ai lavori hanno già iniziato a stilare le prime griglie di partenza in vista del prossimo campionanto di Serie A. Il Napoli continua a preparsi per l’imminente inizio del campionanto. Gli azzurri sono appena arrivati in quel di Castel di Sangro, dove sono pronti per il secondo ed ultimo ritiro stagionale che si terrà dal 30 Luglio al 14 Agosto. La società , nonostante abbia messo a segno già diversi colpi tra cui De Bruyne, Marianucci, Lang, Beukema, Lucca e Vanja Milinkovic-Savic, non intende fermarsi qui. Il ds Manna è alla ricerca di un ulteriore esterno d’attacco da affiancare al neo-acquisto Noa Lang, regalando ad Antonio Conte una squadra ben attrezzatta in ogni reparto per affrontare al meglio le tante partite da disputare, cercando di difendere il titolo di campioni d’Italia appena conquistato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’allenatore non ha dubbi: il pronostico è netto

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Mercato Juve: ‘regalo’ a Conte per farlo rimanere a Napoli? De Laurentiis punta l’obiettivo bianconero per convincere l’allenatore a restare - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: ‘regalo’ a Conte per farlo restare a Napoli? De Laurentiis vuole l’obiettivo bianconero per convincere il tecnico a rimanere.

Conte Juve (La Verità ), l’allenatore del Napoli pianifica un clamoroso ritorno in bianconero: la conferma arriva da una rivelazione fatta da Oriali! Ecco cos’ha detto - di Redazione JuventusNews24 Conte Juve (La Verità ), c’è voglia di tornare in bianconero per il tecnico salentino! La conferma è arrivata attraverso le parole di Oriali.

Fiorentina a Napoli (oggi, ore 15) per ribaltare il pronostico. I dubbi di Palladino. Formazioni; Napoli, i dubbi di Conte per il Cagliari: Buongiorno e Neres i casi cambia-modulo; Pronostico Napoli-Inter, Serie A | Chi vince la sfida scudetto?.

Napoli-Atalanta, Edy Reja non ha dubbi: 'Ora è la Dea la più forte, e ... - Il commissario tecnico dell`Albania Edy Reja freme nell`attesa di Napoli- Lo riporta calciomercato.com

Futuro Insigne, un allenatore non ha dubbi: 'rinnoverà' - L`allenatore del Siena Massimiliano Maddaloni ha detto la sua in merito al delicato rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli: `Insigne? Riporta calciomercato.com