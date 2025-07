Napoli il PAOK insiste per Cheddira | pronto il rilancio

2025-07-29 20:36:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Paolo D’Angelo 29 lug 2025, 22:36 Ultimi aggiornamenti: 29 lug 2025, 22:36 Il PAOK torna alla carica per l’attaccante marocchino di proprietĂ del Napoli Walid Cheddira. Quando la trattativa tra le parti sembrava ormai essersi arenata, la formazione greca è tornata alla carica sul giocatore. Come riferito da Sky Sport, infatti, il PAOK prepara il rilancio per cercare di arrivare alla fumata bianca con il Napoli e chiudere per l’acquisto di Cheddira, reduce dall’avventura spagnola con l’Espanyol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: napoli - paok - insiste - cheddira

Napoli, il PAOK insiste per Cheddira: pronto il rilancio; Paok Salonicco insiste per Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli. Il club greco rilancia per il marocchino che l’anno scorso ha giocato in prestito all’Espanyol offrendo al club di De Laurentiis circa 3 milioni di euro, bonus facili da raggiungere comp; Cheddira al PAOK: accordo raggiunto con il Napoli.

Napoli, il PAOK insiste per Cheddira: pronto il rilancio - Quando la trattativa tra le parti sembrava ormai essersi arenata, la formazione greca è tornata alla carica ... Riporta calciomercato.com

Cheddira, saltato l’accordo con il PAOK - L’attaccante del Napoli per ora continuerà ad indossare la maglia azzurra. Come scrive dailynews24.it