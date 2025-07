Napoli esterno offensivo cercasi | tra big inglesi e baby fenomeni il club riflette sul profilo giusto | Garnacho torna di moda Grealish…

Napoli, l’esterno offensivo è il rinforzo che serve per completare la rosa: tra big inglesi e giovani di talento, ecco tutti i nomi Tutte le strade sono aperte, ma una certezza c’è: la priorità del Napoli resta l’esterno alto offensivo. Dal summit di Ischia, come riportato da la Gazzetta dello Sport, il club azzurro è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, esterno offensivo cercasi: tra big inglesi e baby fenomeni, il club riflette sul profilo giusto: Garnacho torna di moda, Grealish…

Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne - La trattativa per portare Federico Chiesa al Napoli sarebbe attualmente una delle più avanzate sul mercato, più concreta perfino di quella che riguarda Kevin De Bruyne.

Napoli, l’esterno te lo porta Gattuso: decisiva la telefonata del ct - Nuovo rinforzo in arrivo per il Napoli di Antonio Conte. L’esterno approda all’ombra del Vesuvio grazie a Gattuso.

Napoli, ecco l’esterno per Conte: così si passa alla difesa a 3 - Tra una corsa Scudetto ancora aperta e un futuro tecnico da definire, il Napoli lavora in silenzio. I nomi sono ancora pochi, ma i segnali sono già tutti lì Napoli, ecco l’esterno per Conte: così si passa alla difesa a 3 (Foto: Ansa) – serieanews.

Arrivano conferme: sfuma definitivamente Dan Ndoye Nottingham Forest e Bologna avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento dell'esterno offensivo Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano il club inglese sborserà 40 milioni di euro più bonus. Vai su X

Napoli, possibile ritorno di fiamma per Garnacho? È il profilo che accontenterebbe tutti (Conte in primis) - Il nome di Alejandro Garnacho può tornare con forza sui taccuini del Napoli, che continua la sua ricerca di un esterno offensivo di spessore ... Da dailynews24.it

Calciomercato Napoli, la scelta sull'esterno: Grealish, Sterling e Chiesa sulla lista - Perché il Napoli ha le idee chiare che vanno oltre anche la cessione di Dan Ndoye in Premier League. Si legge su ilmattino.it