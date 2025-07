Napoli e Atalanta monitorano Trossard il belga è finito ai margini dell’Arsenal Tbr Football

L’esterno belga Leandro Trossard dell’Arsenal è finito nel mirino di diversi club in questa sessione di mercato estiva, tra cui il Napoli. Proprio nelle fila degli azzurri giocano due sue connazionali, ovvero De Bruyne e Lukaku. Napoli e Atalanta monitorano Trossard dell’Arsenal. Infatti, secondo quanto riportato da Tbr Football: Trossard è stato per lo più impiegato come sostituto di Gabriel Martinelli all’Arsenal e, con l’obiettivo dei Gunners di acquistare nuovi esterni, potrebbe finire ai margini. Secondo le nostre fonti, Napoli e Atalanta si sono interessate alla situazione legata al 30enne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

