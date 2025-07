Napoli | De Laurentiis vuole dimezzare i tempi ecco come le ultime sulla situazione stadio

Il tema stadio è sempre un argomento caldo in Italia, soprattutto a Napoli dove c’è bisogno di cambiare per gli Europei del 2032. Ecco l’ultima idea del patron De Laurentiis. La squadra partenopea, oggi, è arrivata a Castel di Sangro dove sarĂ impegnata per il secondo ed ultimo ritiro stagionale, dopo aver terminato il primo ritiro in Val di Sole con la vittoria nell’amichevole contro il Catanzaro. Gli azzurri rimangono la squadra italiana piĂą attiva sul fronte mercato, soprattutto per quanto riguarda quello in entrata dove sono stati messi a segno giĂ diversi acquisti, cercando di mettere agli ordini di mister Conte una rosa ben attrezzata per difendere il tricolore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

