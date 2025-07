Napoli bastano solo 10 milioni di euro per acquistare il cartellino di Sterling?

Il calciomercato del Napoli potrebbe registrare un colpo di scena sorprendente: secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club azzurro starebbe lavorando al possibile arrivo di Raheem Sterling, attaccante del Chelsea e della nazionale inglese. Il dato che più stupisce è la valutazione dell’operazione, che potrebbe chiudersi attorno ai 10 milioni di euro. Una cifra decisamente contenuta . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Sterling nel mirino del Napoli: sondaggio per l’esterno del Chelsea - Il Napoli su Sterling Raheem Sterling potrebbe essere il grande colpo del Napoli per l’estate. Secondo quanto riportato da Radio Marte, il club partenopeo starebbe … L'articolo Sterling nel mirino del Napoli: sondaggio per l’esterno del Chelsea proviene da ForzAzzurri.

Napoli su Sterling: ecco il Mister X di Conte - Un nome che scuote il calciomercato del Napoli e accende la fantasia dei tifosi. Direttamente dal ritiro di Dimaro, spunta un'indiscrezione clamorosa: il "Mister X" su cui la dirigenza azzurra sta lavorando per l'attacco sarebbe nientemeno che Raheem Sterling.

Napoli, Mister X è Raheem Sterling: Manna tratta l'esterno del Chelsea, i dettagli - Viste le difficoltà per Ndoye, gli azzurri si guardano intorno. Vive le piste Chiesa e Grealish, ma ecco spuntare un altro nome

CHIARIELLO: "SE IL NAPOLI ASPETTA, NON È UN DRAMMA" Il giornalista difende la strategia del club: "Basta invenzioni, Ndoye non valeva 50 milioni" Umberto Chiariello, voce storica di Radio CRC, torna a mettere ordine nel dibattito sul mercato del Napol

Da Sterling a Grealish, il Napoli guarda alla Premier - Vertice a Ischia tra il presidente De Laurentiis, il tecnico Conte e il ds Manna: il mercato dei campioni d'Italia non è ancora concluso ... Segnala corrieredellosport.it