CASTEL DI SANGRO (L’AQUILA), 30 LUGLIO 2025 – Si è tenuto oggi pomeriggio il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro, sotto gli occhi entusiasti di qualche migliaio di tifosi accorsi allo stadio Teofilo Patini per accogliere la squadra azzurra, arrivata in Abruzzo per la seconda parte del ritiro estivo. L’esordio in campo, previsto alle 17.30, ha rappresentato il primo contatto diretto tra i neo-campioni d’Italia e i tanti sostenitori presenti nella località abruzzese, divenuta ormai un appuntamento fisso dell’estate azzurra. Visto il grande afflusso di pubblico, il club partenopeo ha annunciato due nuove amichevoli mattutine: il 4 agosto alle 10 contro la Casertana e il 10 agosto, sempre alle 10, contro il Sorrento. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, bagno di folla a Castel di Sangro: primo allenamento tra cori e applausi