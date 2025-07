Napoli 44enne ferito a colpi di pistola | Un uomo incappucciato è entrato in casa mentre dormivo

L’uomo è stato sorpreso nel sonno e ferito alle gambe da un individuo con il volto coperto. Indaga la Polizia di Ponticelli.. È stato raggiunto da quattro colpi di pistola alle gambe mentre si trovava nella sua abitazione. La vittima, un uomo di 44 anni, ha raccontato agli agenti del commissariato di Polizia di Ponticelli che l’aggressore è entrato in casa a volto coperto, sorprendendolo nel sonno. Il grave episodio è avvenuto questa mattina presto in via Molino Salluzzo, nel quartiere orientale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: uomo - ferito - colpi - pistola

Tragico scontro tra due auto ed un furgone. Pesantissimo il bilancio; un uomo morto ed un altro ferito in modo grave. Lo schianto lungo la A1 nei pressi di Guidonia - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragica collisione ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 maggio, lungo l’ Autostrada A1, precisamente al chilometro 553 in direzione Napoli.

Roma, spari contro un’auto a Vitinia: ferito un uomo, è grave - (Adnkronos) – Un uomo straniero, ancora da identificare, è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco mentre era in auto questa mattina alle 6.

Agguato a Vitinia: uomo ferito da colpi d’arma da fuoco - Roma, 12 aprile 2025 – Agguato ieri mattina all’alba a Roma: un uomo di nazionalità straniera, non ancora identificato, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco mentre era a bordo della propria auto a Vitinia, intorno alle 6.

Sparatoria a Falsomiele Un uomo di 54 anni è stato ferito a colpi di pistola ieri nel tardo pomeriggio. La vittima, un pregiudicato, ha riportato ferite alle gambe e una lesione alla testa. È stato trasportato al Civico, mentre la squadra mobile ha avviato le indagi Vai su Facebook

Agguato con 10 colpi di pistola Palermo;: uomo ferito alle gambe, non è in pericolo di vita https://siciliaweb.it/2025/07/agguato-con-10-colpi-di-pistola/… Vai su X

Sparatoria all’alba a Ponticelli: uomo ferito alle gambe da quattro colpi di pistola; Cinecittà , un uomo ferito a colpi di pistola in un regolamento di conti in un parcheggio; Roma Cinecittà , uomo ferito a colpi di pistola in un parcheggio. La faida dei furti in appartamento.

Spari in strada a Cinecittà, uomo ferito a colpi di pistola e caricato in auto - Spari in via Libero Leonardi in zona Cinecittà a Roma, dove stamattina un uomo è rimasto ferito a colpi di pistola. Come scrive fanpage.it

Cinecittà, uomo ferito a colpi di pistola in un parcheggio. Caricato in auto da due uomini e abbandonato in ospedale - All’alba di lunedì, intorno alle 5, diversi spari hanno squarciato il silenzio in via Libero Leonardi, zona Cinecittà ... Riporta blitzquotidiano.it