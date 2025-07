Nadia Rinaldi furiosa | Tutto pianificato inutile fare i provini Con chi ce l' aveva

Nadia Rinaldi non le manda a dire. L'attrice romana non lo ha mai fatto e anche stavolta non si è smentita. Ci si riferisce al post che ha pubblicato su Instagram ieri martedì 29 luglio, in cui ha accusato un programma tv di aver pianificato tutto già da prima dei provini.La rabbia di Nadia. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: nadia - rinaldi - tutto - pianificato

Isola dei Famosi 2025: “Gli autori non hanno preso il figlio di Nadia Rinaldi…” - Secondo le ultime indiscrezioni, Riccardo Mandolini avrebbe tentato di entrare nel cast del reality, ma non sarebbe stato selezionato L'articolo Isola dei Famosi 2025: “Gli autori non hanno preso il figlio di Nadia Rinaldi…” proviene da Il Difforme.

Chi sono gli ex di Nadia Rinaldi e padri dei figli, sul tradimento dell’ex marito: “Ero incinta, mi ha umiliata” - Nei primi anni del Duemila Nadia Rinaldi ha avuto una storia con il regista Mauro Mandolini e dalla loro love story è nato il primo figlio dell’attrice, Riccardo.

Chi sono i figli di Nadia Rinaldi? Riccardo e Francesca Romana (il primo è famoso) - Nadia Rinaldi ha avuto due figli, da due relazioni diverse, Riccardo Mandolini, nato nel 2000 dalla relazione con il regista Mauro Mandolini.

Meritocrazia zero”. A tuonare è Nadia Rinaldi contro Carlo Conti, reo di averla prima ‘illusa’ e poi esclusa dal cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato? […] Co Vai su Facebook

Dopo che Carlo Conti ha ufficializzato il cast di #taleequaleshow, Nadia Rinaldi (non ammessa) è esplosa con un messaggio polemico "Perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato?" Il post ha ricevuto sostegno da altri Vai su X

Nadia Rinaldi furiosa: Tutto pianificato, inutile fare i provini. Con chi ce l'aveva; Nadia Rinaldi si scaglia contro Carlo Conti: «È tutto pianificato». Il retroscena di Tale e Quale Show; Nadia Rinaldi esclusa da ‘Tale e Quale Show’: “Provini inutili, tutto già deciso”.

Nadia Rinaldi si scaglia contro Carlo Conti: «È tutto pianificato». Il retroscena di Tale e Quale Show - Un messaggio infiammato che prende di mira il mondo della televisione italiana e, in particolare, pare rivolgersi indiret ... Come scrive msn.com

Tale e Quale Show, Nadia Rinaldi (di nuovo) fuori dallo show sbotta contro Carlo Conti: «Provini finti, tutto pianificato. Rispetto zero» - Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show è stato svelato e le polemiche non si sono fatte attendere. Da msn.com