Nadia Rinaldi attacca Tale & Quale Show | Perché convocate noi professionisti a fare i provini quando è tutto già deciso? Meritocrazia zero

Carlo Conti ha già confezionato il cast della prossima edizione di Tale & Quale Show e lo ha comunicato sui social: la “ripetente” (nel senso che ha già partecipato al programma) Carmen Di Pietro, Antonella Fiordelisi (ex Grande Fratello), Le Donatella e Pamela Petrarolo, Marina Valdemoro Maino, Beppe Quintale, il cantante Tony Maiello, Gianni Ippoliti, Samuele Cavallo, attore in “Un Posto al Sole” e a sorpresa Flavio Insinna che sarà in coppia con Gabriele Cirilli. A dare ‘uno scossone’ a questo annuncio è Nadia Rinaldi, la nota attrice romana, che ha acceso una polemica social: “Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini quando è tutto già pianificato? Buonanotte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nadia Rinaldi attacca Tale & Quale Show: “Perché convocate noi professionisti a fare i provini quando è tutto già deciso? Meritocrazia zero”

