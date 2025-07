Mutui prima casa giovani dal Governo altri 30 milioni per le garanzie

Il Governo ha incrementato di 30 milioni di euro, per il 2025, il fondo destinato a sostenere le garanzie sui mutui per l'acquisto della prima  casa da parte dei giovani under 36  e di altre categorie. L'intervento, introdotto tramite un emendamento al decreto Economia, sarĂ gestito da Consap, societĂ partecipata dal Tesoro. Il sostegno coprirĂ fino al 50% dell'importo del mutuo, per prestiti che non superano i 250.000 euro. La misura riguarda anche le famiglie numerose con almeno tre figli e Isee inferiore a 40.000 euro, soglia che sale a 50.000 euro al crescere del numero dei figli.

