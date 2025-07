Mutui in Toscana | età dei richiedenti in calo salgono durata importi e valore degli immobili

Firenze, 30 luglio 2025 – Il mercato dei mutui in Toscana riparte con slancio. Nei primi sette mesi del 2025, complice la discesa dei tassi d’interesse, si assiste ad un incremento dell’importo medio richiesto e del valore degli immobili, mentre l’età dei richiedenti cala leggermente e aumenta la durata dei finanziamenti. È quanto emerge dall’ultimo report dell’osservatorio MutuiOnline.it, che registra segnali di ripresa in tutta Italia dopo un 2023 segnato da condizioni creditizie molto più rigide. Il commento: "Tassi in calo, rate più leggere". «Il 2024 è stato l’anno della ripresa del mercato grazie alla politica di taglio tassi operata dalla Bce – spiega Matteo Favaro, managing director e coo di MutuiOnline. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mutui in Toscana: età dei richiedenti in calo, salgono durata, importi e valore degli immobili

