Musica emergente Cantautori in Arena | giovani talenti a Bertinoro

L’Arena del Rivellino in via Frangipane, alla Rocca di Bertinoro ospiterĂ alle 21 ’ Tra le righe – Cantautori in Arena ’, una serata all’aperto dedicata alla musica d’autore. Il concerto propone un incontro tra scrittura, voce e ascolto, dove la canzone diventa spazio per raccontare ed evocare. Un’occasione per dare luce a progetti emergenti. L’evento sarĂ presentato dalla cantautrice Elisa Iza Babini che accompagnerĂ il pubblico in questo viaggio nel cantautorato della nostra scena locale. Ad aprire la serata, accompagnato alla chitarra e alla tastiera da Parix Hilton, sarĂ Magic D. Lens. Il giovane artista, prodotto da Fonoprint, porta sul palco testi che nascono da un’urgenza profonda e personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica emergente. Cantautori in Arena: giovani talenti a Bertinoro

