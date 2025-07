Musica e scienza si incontrano al festival Blues in Campus

Musica e scienza insieme al tempo del cambiamento climatico. Organizzato dall'UniversitĂ di Tor Vergata nasce “Blues in Campus”, il nuovo festival che dal 3 al 5 ottobre 2025, presso gli affascinanti spazi di Villa Mondragone (Monte Porzio Catone), propone un ricchissimo cartellone di concerti, workshop e laboratori interdisciplinari. Blues in Campus, patrocinato da ASI - Agenzia Spaziale Italiana, ha l'obiettivo di intrecciare musica e scienza per affrontare temi sociali e ambientali, quali il cambiamento climatico e la sostenibilitĂ territoriale. Il programma prevede concerti con artisti di fama internazionale, incontri tra scienziati, studiosi e compositori che hanno trattato il tema del cambiamento climatico, esibizioni nei laboratori interdisciplinari di studenti universitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Musica e scienza si incontrano al festival “Blues in Campus”

