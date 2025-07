Musetti-Michelsen per Lorenzo c' è un ostacolo americano | le quote

L'azzurro è tornato alla vittoria a Toronto: battuto l'australiano Duckworth, adesso punta agli ottavi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Musetti-Michelsen, per Lorenzo c'è un ostacolo americano: le quote

In questa notizia si parla di: musetti - michelsen - lorenzo - ostacolo

ATP Toronto, Alex Michelsen sfiderà Musetti al 3° turno. Vittorie di Zverev, Rune e di Medvedev - Due su due per l’Ital-tennis nella giornata di incontri del Masters1000 di Toronto. Sul cemento canadese, Lorenzo Musetti si è imposto contro l’australiano James Duckworth col punteggio di 7-5 6-1 e incontrerà nel terzo round l’americano Alex Michelsen.

Pronostico Musetti-Michelsen quote terzo turno Atp 1000 Toronto; LIVE Sonego-Bu, ATP Toronto 2025 in DIRETTA: ostacolo cinese non semplice; Rimonta amara per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, subito eliminati in doppio all'Atp 500 di Halle.

Musetti supera Duckworth a Toronto e ora affronta Michelsen - Lorenzo Musetti ha rimesso insieme i pezzi di una stagione complicata, trovando la vittoria che mancava dai quarti del Roland Garros , e lo ha fatto con autorità al Masters 1000 di Toronto . Segnala informazione.it

ATP Toronto, Musetti ritrova la vittoria. Battuto Duckworth, ora c’è Michelsen - 1 l'australiano Duckworth, conquistando il terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Toronto ... Riporta ubitennis.com