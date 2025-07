Musetti inorridisce quando sente della pasta alle fragole di Iga Swiatek | Guarda la mia reazione

Il tennista toscano replica con ironia alla domanda postagli dall'interlocutore che prova a stuzzicarlo citando la tradizionale ricetta che è la preferita dalla campionessa polacca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: musetti - inorridisce - sente - pasta

Musetti inorridisce quando sente della pasta alle fragole di Iga Swiatek: Guarda la mia reazione.

Musetti: "Non mi sono mai sentito a mio agio fisicamente" - Guarda Musetti: "Non mi sono mai sentito a mio agio fisicamente" su Sky Video - Come scrive video.sky.it

Musetti: “A Wimbledon senza aspettative”. Poi rivelazione sull ... - A un anno di distanza dalla sua prima semifinale Slam, Lorenzo Musetti è tornato a Wimbledon da Top 10 e testa di serie ... Da tuttosport.com