Il grande museo dell’italianità non vedrà la luce. L’epilogo del progetto era già stato reso noto nei giorni scorsi con una lettera in cui il patron di Illumia, Francesco Bernardi, sottolineava l’impossibilità di proseguire per "disinteresse da parte del Governo". Nel dettaglio si sarebbe trattato di un grande polo, il cui progetto - presentato lo scorso anno alla presenza dell’allora ministro della cultura Gennaro Sangiuliano - prevedeva oltre 12mila metri quadrati per valorizzare il made in Italy, finanziato con un investimento tra i 50 e i 100 milioni da Illumia. Ma il naufragio del museo dedicato alla cultura italiana è un tema che oggi sembra comunque continuare a far discutere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Museo dell'italianità . Lepore: "Il Governo ha perso una sfida"