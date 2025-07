Muore a 82 anni dopo un malore mentre fa il bagno | tragedia sulle spiagge di San Vincenzo

Tragedia intorno alle 12.30 di oggi, mercoledì 30 luglio, nelle acque prospicienti alla spiaggia libera della Principessa, all'altezza dello stabilimento balneare i Lecci, dove un omo di 82 anni residente a Firenze è morto in seguito a un malore accusato mentre stava facendo il bagno. Secondo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

