Multe da 250mila euro e 6 attività sospese tra alberghi e locali | ecco dove a Rimini

Rimini, 30 luglio 2025 – Sei attività sospese e oltre 250mila euro di sanzioni. È questo il bilancio dei controlli effettuati nell’ultima settimana dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rimini e dal Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare lo sfruttamento del lavoro irregolare e a garantire il rispetto delle norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A finire nel mirino dei militari sono state una discoteca, tre strutture alberghiere e due pubblici esercizi nei comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: rimini - 250mila - euro - attivitÃ

250 mila euro svaniti nel nulla: cos'è la "crypto-truffa" del falso fondo Uefa che ha colpito anche a Rimini #Rimini Vai su Facebook

Multe da 250mila euro e 6 attività sospese tra alberghi e locali: ecco dove a Rimini; Nove lavoratori in nero, sei attività sospese, sanzioni per 250 mila euro: irregolarità in hotel e discoteche; Rimini e provincia, raffica di irregolarità in hotel e discoteche: sospese sei attività , multe per 250mila euro.