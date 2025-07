In una giornata fredda e con la pioggia, impegno severo per i biker del Team Soudal di Montemurlo in Alta Valtellina con un bilancio finale positivo per il secondo posto di Sandra Mairhofer e il quinto di Leonardo Paez. Rientro alle gare positivo anche per Trabalza, in questa Bike Marathon avversata dalla pioggia battente e temperatura di 3 gradi oltre i duemila metri di altitudine, condizioni che hanno trasformato la gara in una vera e propria prova di resistenza. Leonardo Paez, rientrato da una pausa e terapia antibiotica, ha gestito con intelligenza la gara ottenendo il quinto posto finale, risultato che lo ha soddisfatto in questa giornata che ha definito pazzesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mountain bike, Team Soudal Montemurlo