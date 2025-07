Mount Knows Tuchel La relazione non garantisce il richiamo dell’Inghilterra

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Mason Mount è alla disperata ricerca di tornare nell’impostazione dell’Inghilterra sotto il suo ex capo del Chelsea Thomas Tuchel, ma sa che la loro relazione esistente non gli garantirà una chiamata. Mount ha vinto 36 Caps senior per l’Inghilterra, segnando cinque gol ed è stato un giocatore chiave per gran parte del regno di Gareth Southgate. Tuttavia, non ha rappresentato il suo paese dalla Coppa del Mondo del 2022, con una serie di infortuni che lo limitano a soli 19 partenze in due stagioni con il Manchester United. Il Monte è apparso come sostituto in ciascuna delle due amichevoli pre-stagionali dello United fino ad oggi, un pareggio senza reti con Leeds United e una vittoria per 2-1 sul West Ham, ed è desideroso di ottenere minuti regolari in questa stagione prima della Coppa del Mondo 2026. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

