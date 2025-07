MotoGp Puig chiude a un ritorno di Marquez nel 2027 | Lo vedo complicato

Bologna, 30 luglio 2025 – Una rivoluzione epocale in Moto gp dal 2027. Una di quelle che potrebbe rimescolare i valori in campo. Motori da 800cc, riduzione delle appendici aerodinamiche e abolizione di tutti i dispositivi che variano l’altezza della moto (gli abbassatori). Insomma, un ritorno al passato. Si cerca di aumentare la spettacolarità della Moto gp che oggi sta andando in una direzione da Formula 1 che tende a limitare il numero di sorpassi. L’attuale dominio di Ducati, dunque, potrebbe essere messo a repentaglio, ma questo non sembra presupporre a un ritorno di Marc Marquez in Honda. Puig: “Marc con noi nel 2027? Complicato”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Puig chiude a un ritorno di Marquez nel 2027: “Lo vedo complicato”

Jorge Martin: il ritorno in Aprilia e la sfida a Ducati in MotoGP - Riccardo Galli Ora Jorge Martin dovrebbe muoversi come il figliol prodigo. Tornare a casa – in Aprilia – farsi abbracciare (ieri Rivola, in qualche modo ha già aperto le sue braccia), chiedere scusa e rimettersi in moto, non appena gli sarà possibile, e iniziare a vincere, ovvero quello per cui Aprilia ha fatto di tutto per strapparlo alla Ducati.

MotoGP, come sta Jorge Martin? Lo spagnolo migliora, ma il ritorno in gara è lontano - Jorge Martin sta vivendo una situazione surreale. Da un lato si sta svincolando dal contratto con Aprilia, verosimilmente per trasferirsi in Honda già nel 2026, dall’altro sta lavorando per tornare in salute e quindi gareggiare in questo 2025 con l’azienda di Noale, seppur da “separato in casa”, onorando ciò che resta di un rapporto lavorativo di fatto già defunto.

MotoGP, Alex Marquez già operato alla mano: il ritorno in pista prima delle vacanze? - Alex Marquez è già stato operato alla mano infortunata ieri ad Assen. Il pilota spagnolo, infatti, si era procurato una frattura alla mano sinistra dopo una rovinosa caduta ad oltre 200 chilometri orari nel corso del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, dopo un contatto con Pedro Acosta.

MotoGP, Honda prepara un nuovo team tecnico per supportare Romano Albesiano: Il team principal di Honda in MotoGP, Alberto Puig, ha dichiarato che la casa giapponese sta “preparando l’arrivo di nuove figure” per affiancare il… http://dlvr.it/TM9h7k #Moto Vai su X

