MotoGP Gino Borsoi | I Social Network possono essere un problema ci sono piloti che se ne fanno condizionare eccessivamente

Il team manager della Pramac Gino Borsoi ha espresso molti concetti interessanti nell’intervista fiume concessa alla testata tedesca speedweek.com. Non ha parlato solo del bilancio preliminare della collaborazione con Yamaha o dello stato del motociclismo italiano rapportato a quello spagnolo, ma ha effettuato anche una riflessione sull’ approccio mentale dei piloti. Il veneto ha sottolineato l’importanza di avere una formazione agonistica impostata sin dall’infanzia sulla corretta mentalitĂ per diventare vincenti. Al riguardo, ha voluto sottolineare quanto sia diventato cruciale gestire un aspetto evidentemente sottovalutato da tanti, quello del rapporto con il pubblico tramite i social network. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Gino Borsoi: “I Social Network possono essere un problema, ci sono piloti che se ne fanno condizionare eccessivamente”

