FIRENZE Quindici giorni per impugnare, che si accavalleranno alla pausa estiva. Ci sarebbe tempo fino a settembre, insomma, ma prima delle vacanze, assicurano gli avvocati Antonio Mazzeo e Valter Biscotti, sarà depositato il ricorso per Cassazione contro il rigetto della corte d’appello di Genova alla domanda di revisione della condanna all’ergastolo di Mario Vanni, il postino di San Casciano ’spalla’ di Pietro Pacciani negli ultimi quattro delitti del mostro di Firenze. Mazzeo è ottimista sull’esito del ricorso, anche alla luce di un caso simile (sempre della corte d’appello di Genova e riguardante un vecchio omicidio avvenuto a Varlungo negli anni ’90) in cui i giudici avrebbero commesso l’errore di entrare nel merito della questione, "mentre in questa fase, detta rescindente, si devono limitare a valutare se si tratta l’analisi dell’astratta novità della prova". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mostro, la revisione bocciata: "Quasi pronto il nostro ricorso"

