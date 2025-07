Mosca pubblica elenco presunti ‘russofobi’ nella lista anche Mattarella | Tajani convoca ambasciatore

(Adnkronos) – Il ministero degli Affari Esteri sta per convocare l'ambasciatore russo in Italia per contestargli l'inserimento di alte cariche della Repubblica Italiana in un elenco di soggetti presunti "russofobi". E' quanto si apprende da fonti della Farnesina. Nell'elenco ci sono anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i ministri Guido Crosetto e Antonio . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

