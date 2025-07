mosca inserisce mattarella nella lista dei russofobi ira della meloni

C’è anche Sergio Mattarella tra i nomi che Mosca ha inserito nella lista nera dei nemici della Russia. Il presidente della Russia, insieme ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, sarebbe tra gli “esempi di manifestazione di russofobia”. La reazione di Roma non si è fatta attendere. Tajani ha infatti disposto la convocazione dell'ambasciatore russo in Italia Aleksej Paramonov per contestargli l'inserimento del capo dello Stato e delle altre cariche istituzionali della Repubblica italiana nell'elenco di presunti "russofobi". Il titolare della Farnesina considera l'inserimento di Mattarella in questa lista una provocazione alla Repubblica e al popolo italiano e offre la sua solidarietĂ istituzionale e personale al presidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

