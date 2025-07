Morto Paul Mario Day primo cantante degli Iron Maiden | il rancore per la canzone mai accreditata

Il mondo della musica piange la morte di Paul Mario Day, prima voce degli Iron Maiden, con alle spalle un rapporto travagliato con la band britannica. Paul Mairo Day infatti fu il frontman del gruppo per meno di un anno, esibendosi con loro fra il dicembre del 1975 sino all’ottobre del 1976. In seguito venne sostituito da Dennis Wilcock. Il motivo? Secondo quanto raccontato dallo stesso artista per via di mancanza di carisma durante i concerti. Chi era Paul Mario Day, primo cantante degli Iron Maiden. Classe 1956, Paul Mario Day era nato in Inghilterra, coltivando sin da giovanissimo la passione per la musica. 🔗 Leggi su Dilei.it

