Morto andando contromano in A22 era ubriaco

La Procura di Bolzano ha comunicato l’esito delle analisi sui liquidi biologici di Tobias Tappeiner, il 25enne che guidò contromano in A22 lo scorso 15 giugno, scontrandosi con un’auto con a bordo una famiglia altoatesina. In quell’incidente, il giovane aveva perso la vita.In base a quanto emerso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: contromano - morto - andando - ubriaco

Incidente in contromano sulla A24, morto un 52enne - Marco De Luca, 52 anni, è morto in un incidente stradale sulla A24 tra Tivoli e Castel Madama in direzione Carsoli.

Incidente sull’A24 a Tivoli, auto imbocca l’autostrada contromano: morto Marco De Luca - Incidente mortale sull'autostrada A24 nel tratto compreso tra Tivoli e Castel Madama, direzione Carsoli.

Auto contromano sull'autostrada del Brennero, un morto e 5 feriti. Traffico in tilt sull'A22, viabilità modificata - BOLZANO - Un'auto avrebbe percorso contromano l'autostrada del Brennero, questa mattina, 15 giugno, intorno alle 7, provocando un grave incidente stradale dal bilancio drammatico di un.

Secondo una prima ricostruzione l'automobile contromano era guidata da un settantenne, che è deceduto Vai su Facebook

Morto andando contromano in A22, era ubriaco; Marco Cutrona, morto a 20 anni mentre andava a lavorare travolto da un ubriaco; Albanese ubriaco in contromano sull'autostrada Strage sull'A26: uccide quattro ragazzi francesi.

Ubriaco guida contromano in autostrada a Trieste, denunciato - A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Da ansa.it

Guida ubriaco e contromano di notte in autostrada - Le immagini - A un certo punto ha fermato il veicolo lungo la corsia di sorpasso ed è crollato sul volante. Riporta ilfattoquotidiano.it