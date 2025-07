Morti sospette l’infermiere resta in cella

Rimarrà in carcere Matteo Nocera, l’infermiere 44enne già da tempo indagato per omicidio volontario nell’ambito di un’inchiesta su due morti sospette nel reparto di Lungodegenza dell’ ospedale di Argenta. A stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari di Ferrara Silvia Marini, chiamata a esprimersi sulla misura cautelare disposta una ventina di giorni fa dall’omologo ravennate, davanti al quale l’indagato era finito per ragioni ’territoriali’ ma che non era competente in merito al reato per cui si procede. Il professionista, assistito dall’avvocato Lorenzo Valgimigli, era stato fermato dai carabinieri, che a inizio luglio lo avevano raggiunto nella sua abitazione di Lugo a seguito della ‘piega’ che avevano preso gli eventi, al punto da spingere il pubblico ministero Barbara Cavallo a emettere un provvedimento d’urgenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette, l’infermiere resta in cella

