Morte di Celeste Pin | autopsia già avviate le operazioni S’indaga anche su cellulare e computer dell’ex calciatore

Per accertare le cause della morte di Celeste Pin, l'ex calciatore della Fiorentina trovato morto nella sua casa, sulle colline di Firenze, il 22 luglio scorso, la procura oggi ha conferito l'incarico alla medico legale Rossella Grifoni per eseguire l'autopsia e anche test tossicologico ed esame istologico

