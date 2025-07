Morte Andrea Prospero giudizio immediato per il 18enne romano arrestato per istigazione al suicidio

È stato disposto dal gip di Perugia il giudizio immediato nei confronti del 18enne, residente a Roma, arrestato a marzo in relazione al suicidio di Andrea Prospero, studente perugino, avvenuto il 29 gennaio scorso. Il giovane era stato arrestato il 17 marzo ed era stato sottoposto ai domiciliari. 🔗 Leggi su Romatoday.it

