Morte Andrea Prospero giudizio immediato per il 18enne che chattava con lui | dibattimento al via l'8 ottobre

Giudizio immediato per il 18enne di Roma indagato per la morte di Andrea Prospero, lo studente trovato senza vita in una stanza in affitto nel centro storico di Perugia. Il ragazzo, attualmente ai domiciliari, è accusato di istigazione o aiuto al suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morte di Andrea Prospero a Perugia: giudizio immediato per il 18enne Valemno. «L'ha istigato al suicidio» - Per la morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato cadavere in un monolocale del centro di Perugia a gennaio, il gip ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di un 18enne, ... Da msn.com

Morte Andrea Prospero, giudizio immediato per il 18enne che chattava con lui: dibattimento al via l’8 ottobre - Gli inquirenti nei mesi scorsi hanno ricostruito le ultime conversazioni tra Prospero e il 18enne. Si legge su fanpage.it