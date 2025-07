Morte Andrea Prospero giudizio immediato per 18enne

(Adnkronos) – Il gip di Perugia ha disposto il giudizio immediato nei confronti del 18enne residente a Roma arrestato lo scorso marzo in relazione al suicidio dello studente perugino Andrea Prospero, avvenuto il 29 gennaio scorso. Il giovane era stato arrestato lo scorso 17 marzo ed era stato messo ai domiciliari con l'accusa di istigazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

