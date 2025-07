Morta per un tumore recidivo si cercano risposte nell’autopsia

Oltre tre ore di autopsia. Dalle 15 alle 18 inoltrate. E dopo un’attenta analisi sul corpo della 74enne imolese morta per un tumore recidivo il 13 luglio nella Casa della ComunitĂ di Castel San Pietro, per cui sono indagati cinque medici per omicidio colposo in ambito sanitario, il medico legale Margherita Neri si è presa altro tempo. Il pubblico ministero Marco Imperato potrebbe infatti richiedere la nomina di ulteriori specialisti, in simbiosi con la dottoressa Neri, per verificare se fosse stata realmente possibile una diagnosi tempestiva della neoplasia ovarica o un altrettanto tempestivo trattamento per evitare la morte della donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morta per un tumore recidivo, si cercano risposte nell’autopsia

