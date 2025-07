Morta Laura Dahlmeier | la super-star del biathlon travolta da una frana

La doppia campionessa olimpica di biathlon (2 ori e 1 bronzo a PyeongChamg 2018) Laura Dahlmeier √® "morta" in seguito a un incidente in alta quota in Pakistan, ha annunciato oggi - mercoled√¨ 30 luglio - l'agenzia che ne curava gli interessi, dopo che ogni tentativo di soccorso √® stato reso "impossibile" a causa della pericolosit√† del luogo. " I tentativi di recupero sono falliti e l'operazione √® stata sospesa marted√¨ sera", fa sapere Nine&One ¬†in un comunicato. La trentunenne tedesca sette volte campionessa del mondo "√® morta" luned√¨, " vittima di una frana " a un'altitudine di 5.700 metri, ha riferito la stessa fonte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Morta Laura Dahlmeier: la super-star del biathlon travolta da una frana

