Morta Laura Dahlmeier la campionessa olimpica di Biathlon travolta da una frana in Pakistan | aveva 31 anni

Laura Dahlmeiere, ex campionessa olimpica tedesca di biathlon, è morta all’età di 31 anni a seguito di un incidente in montagna sul Laila Park, nella catena del Karakorum, nel nord-est del Pakistan. La tragedia si è verificata lunedì 28 luglio intorno a mezzogiorno, a oltre 5.500 metri di altitudine, scrivono i media tedeschi. La notizia è stata confermata dalle autorità pakistane e riportata dalla rete tedesca ZDF, per la quale Dahlmeier lavorava come commentatrice esperta di biathlon. La dinamica dell’incidente. Secondo quanto riferito da Karrar Haidri, funzionario dell’Alpine Club of Pakistan, l’incidente è stato causato dalla caduta di massi che hanno colpito l’atleta mentre tentava, insieme a una compagna, la scalata alla vetta. 🔗 Leggi su Open.online

