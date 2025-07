Morta così sotto gli occhi del marito Tragedia shock in Italia lui ha fatto di tutto per salvarla

Un'escursione che doveva essere all'insegna della spensieratezza si è trasformata in un dramma che ha lasciato il segno. Una turista di 65 anni ha perso la vita lungo il Sentiero delle Grotte, nei pressi di Trento, durante una passeggiata con la sua famiglia. Il sentiero, conosciuto per i suoi panorami mozzafiato ma anche per la sua difficoltà, si è rivelato fatale davanti agli occhi increduli di marito, figlia e cognato. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso l'equilibrio su un tratto particolarmente ripido, scivolando per circa venti metri. In un primo slancio di forza, era riuscita ad aggrapparsi al prato, ma il terreno instabile e la tensione hanno avuto la meglio.

