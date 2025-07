Morso ai testicoli da un cane | Carles Perez è ricoverato in gravi condizioni

Brutta disavventura per l'ex attaccante della Roma, finito in ospedale a Salonicco: la ricostruzione degli eventi. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Morso ai testicoli da un cane: Carles Perez è ricoverato in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: morso - testicoli - cane - carles

L'ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato in gravi condizioni - L'ex attaccante giallorosso, ora all'Aris Salonicco, ha avuto la peggio nel tentativo di dividere due cani che litigavano

L'ex Roma Carles Perez morso ai testicoli da un cane: ricoverato in gravi condizioni; Carles Pérez morso ai genitali da un cane: l’ex Roma ricoverato in gravi condizioni in Grecia; Carles Perez morso da un cane ai genitali, l'ex Roma ricoverato d'urgenza in ospedale: dovrà operarsi.

Carles Perez morso da un cane ai genitali, l'ex Roma ricoverato d'urgenza in ospedale: dovrà operarsi - L'attaccante spagnolo, in giallorosso dal 2020 al 2022, era appena sbarcato a Salonicco, pronto a iniziare la sua avventura in prestito con l'Aris. Come scrive corriere.it

Carles Perez, l'ex Roma morso ai genitali da un cane in Grecia: ricoverato in ospedale, rischia l'operazione - Carles Perez, incredibile disavventura per l'ex Roma: è stato morso ai genitali da un cane in Grecia ed è ricoverato in ospedale, rischia l'operazione. Riporta sport.virgilio.it