Morsi di serpente il vademecum per chi sceglie viaggi esotici

(Adnkronos) – Vacanze all'estero e viaggi esotici da affrontare anche con il giusto bagaglio di informazioni per la salute, soprattutto su temi che in patria non sono frequenti. Come nel caso dei morsi di serpente sui quali l'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara ha realizzato un focus con l'aiuto di Mario Pantaleoni, direttore facente funzioni dell’UnitĂ . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Morsi di serpente, che fare: “Ecco come difendersi” - Ferrara, 27 luglio 2025 – Vi siete mai chiesti come trattare un eventuale morso di serpente? E che cosa fare? Con le vacanze ormai a un passo, lo spiega Mario Pantaleoni, direttore facente funzioni dell’Unità operativa di Malattie Infettive del Sant’Anna.

Morsi di serpente, i consigli su sintomi e trattamento in caso di avvelenamento - Delle circa 3mila specie di serpenti del mondo solo il 15% sono pericolosi per l'uomo, a causa del veleno o delle secrezioni salivari tossiche.

